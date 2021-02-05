Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: Karadeniz'de hamsi avı ek tedbirlerle başlayacak (3)
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Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: Karadeniz'de hamsi avı ek tedbirlerle başlayacak (3)

05.02.2021 21:05 | Son Güncelleme: 05.02.2021 21:09
Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: Karadeniz'de hamsi avı ek tedbirlerle başlayacak (3)

Son dakika gündem haberi: 'AKLISELİM GENÇLERİMİZİN BU İŞTEN KENDİLERİNİ KURTARMASI LAZIM'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen Tarım-Orman-Sektör Toplantısı'nın ardından Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı.

'AKLISELİM GENÇLERİMİZİN BU İŞTEN KENDİLERİNİ KURTARMASI LAZIM'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen Tarım-Orman-Sektör Toplantısı'nın ardından Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan ve gençlere seslenen Bakan Pakdemirli, "Benim 15 yıl, AK Parti'de hiç önemli görevim olmadı ama sonra bakan oldum. Her seçimde sahadaydım ve çalıştım. Bu hoş sedanın devamı için çalıştım. Yalan ipine sarılanların, yalan dışında başka hiçbir tür siyaset yapmayanların, laf üretip iş yapmayanların yanında 21'inci yüzyılın Türk gençliği olamaz. Sizler, doğru yerdesiniz. Kendine faydası olmayanların, başkasına da faydası olmaz. Kendinizle ilgili ne kadar eksiğiniz varsa hepsini tamamlamanız lazım. Bir dil ve teknolojiyi mutlaka öğrenmeniz lazım. Donanımlı olmanız ve kolunuzda altın bileziklerin olması gerekiyor, bunun için kendinizi geliştirmelisiniz. Sizler doğru yerdesiniz ama kendinize yatırım yapmalısınız. Maalesef bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı olaylar yaşıyoruz. Bütün öğrencileri çok seviyorum, herkes birer mücevher bizim için. Herkesin bir şeyleri protesto etmek hakkı var ama ne zaman ki etrafta birileri toplanır ve bunun içine de terör örgütleri girerse, o zaman aklıselim gençlerimizin bu işten kendilerini kurtarması lazım. Bu işler böyle olmaz. Bir partiye üye olursun, çalışırsın, projelerini anlatırsın, millete kendini sevdirirsin ve iktidara gelirsin ancak böyle olur." dedi. Kongrenin ardından Bakan Pakdemirli, karayoluyla kentten ayrıldı.


Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: Karadeniz'de hamsi avı ek tedbirlerle başlayacak (3)
Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: Karadeniz'de hamsi avı ek tedbirlerle başlayacak (3)
Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: Karadeniz'de hamsi avı ek tedbirlerle başlayacak (3)
Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: Karadeniz'de hamsi avı ek tedbirlerle başlayacak (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı /  Hüseyin KALAY

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