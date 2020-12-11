Son dakika haber | Bakan Pakdemirli: İpek böceği yetiştiriciliği ve tiftik üretim destek ödemeleri başlıyor
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Son dakika haber | Bakan Pakdemirli: İpek böceği yetiştiriciliği ve tiftik üretim destek ödemeleri başlıyor

11.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:01
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli: İpek böceği yetiştiriciliği ve tiftik üretim destek ödemeleri başlıyor

Son dakika haberler... Bakan Pakdemirli: İpek böceği yetiştiriciliği ve tiftik üretim destek ödemeleri başlıyorTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipek böceği yetiştiricilik desteğinin bugün, tiftik üretim desteğinin ise 18 Aralık Cuma günü yetiştiricilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli: İpek böceği yetiştiriciliği ve tiftik üretim destek ödemeleri başlıyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipek böceği yetiştiricilik desteğinin bugün, tiftik üretim desteğinin ise 18 Aralık Cuma günü yetiştiricilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, ipek böceği yetiştiriciliği ve tiftik üretim desteği kapsamında, yaklaşık 12 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti. Pakdemirli, açıklamasında, "İpek böceği yetiştiriciliği desteği kapsamında; bin 942 üreticimize 6 milyon 990 bin lirayı bugün saat 18.00'dan sonra ödemeye başlayacağız. Tiftik üretim desteği kapsamındaki 171 ton tiftik için 4 milyon 849 bin lirayı ise 18 Aralık Cuma günü saat 18.00 itibariyle ödeyeceğiz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun" dedi.

Haluk KARAASLAN/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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