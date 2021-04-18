Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli IPARD'a rekor başvuru geldiğini duyurdu
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli IPARD'a rekor başvuru geldiğini duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli IPARD'a rekor başvuru geldiğini duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ANKARA (İHA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Pandemiye rağmen IPARD 10'uncu başvuru çağrısına rekor düzeyde başvuru geldi.

ANKARA (İHA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Pandemiye rağmen IPARD 10'uncu başvuru çağrısına rekor düzeyde başvuru geldi. Hibe tutarı 397 milyon avro olan bin 940 adet proje başvurusu gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin lansmanını yaptığı IPARD 10'uncu başvuru çağrısına, "et, süt ve meyve-sebze işleme-pazarlama" sektöründen IPARD II döneminin rekoru düzeyinde başvuru geldi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Pakdemirli, "7 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz IPARD-II 10'uncu başvuru çağrısı kapsamında, hayvansal üretim sektörü için 45 milyon avro, işleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon avro olmak üzere toplam 125 milyon avro yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunduk. Bu hibe paketiyle amacımız kırsalda yeni yatırımların önünü açmak, istihdamı artırmak, katma değerli üretimi geliştirmekti" ifadelerini kullandı.

"Hibe tutarı 397 milyon avro olan bin 940 adet proje başvurusu yapılmıştır"

Bakan Pakdemirli, pandeminin getirdiği zorluklara rağmen IPARD 10'uncu başvuru çağrısına beklentilerin çok üzerinde başvurunun gerçekleştiğini belirterek, "Bu kapsamda başvuru süreleri tamamlanan 10'uncu çağrı kapsamında, 101 tedbirinden 172 milyon avro, 103 tedbirinden ise 225 milyon avro olmak üzere toplam hibe tutarı 397 milyon Avro olan bin 940 adet proje başvurusu yapılmıştır. Özellikle 103 tedbiri için IPARD II'deki en yüksek hibe başvuru tutarına ulaşılmıştır. Pandeminin getirdiği zorlu koşullara rağmen IPARD programına yönelik çok büyük talep olmuştur" açıklamalarında bulundu.

"Başvuruların büyük çoğunluğu desteklenebilecektir"

Bakan Pakdemirli başvuruların büyük bir kısmının desteklenebileceği müjdesini vererek şunları kaydetti:

"10'uncu Çağrı bütçesi 125 milyon avro olmakla birlikte, 101 ve 103 tedbirlerinin mevcut kullanılabilir bütçeleri toplamı yaklaşık 190 milyon avro olduğundan, değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan başvuruların büyük çoğunluğu desteklenebilecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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