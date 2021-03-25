Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "İhtiyaç olan illerimizde en kısa sürede süt alımına başlıyoruz"

Son dakika gündem haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı bölgelerdeki süt üreticilerinin satışta zorlandıklarını iletmeleri üzerine ihtiyaç olan illerde en kısa sürede alıma başlayacaklarını bildirdi.