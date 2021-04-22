Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: Hayvancılık destek ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına yatırıyoruz
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Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: Hayvancılık destek ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına yatırıyoruz

Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: Hayvancılık destek ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına yatırıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğini, bugün itibari ile üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğini, bugün itibari ile üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal destek ödemeleri hakkında bilgi verdi. Pakdemirli, "Buzağı desteği (2020 yılı 1'inci dönem) kapsamında 676 bin yetiştiricimize, 3 milyon 314 bin 449 baş buzağı için 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 TL, manda desteği (2020 yılı) kapsamında 10 bin 449 yetiştiricimize, 82 bin 303 baş dişi manda için 24 milyon 42 bin 550 TL, malak desteği (2020 yılı 1'inci dönem) kapsamında ise 8 bin 253 yetiştiricimize 29 bin 326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 TL olmak üzere toplamda 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 TL destek ödemesini bugün saat 17.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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