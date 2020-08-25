Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli gece boyunca yangın bölgesinde koordinasyonu sağladı Son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan İlçesinde devam eden yangın bölgesi hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece boyunca koordinasyonda bulunarak, Orman Genel Müdürüyle telefona ile görüşüp bilgi alırken uydu bağlantısıyla baktığı bölge hakkında da ekiplere bilgi verdi.

Adana'nın Kozan İlçesinde devam eden yangın bölgesi hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece boyunca koordinasyonda bulunarak, Orman Genel Müdürüyle telefona ile görüşüp bilgi alırken uydu bağlantısıyla baktığı bölge hakkında da ekiplere bilgi verdi.

Adana'nın Kozan ilçesine yaklaşık 2 gündür devam eden yangın bölgesine ekiplerin müdahalesi hala devam etmekte. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gün boyu yangın bölgesine gelerek incelemeler yapmıştı. Bakan Pakdemir, sabahtan itibaren gece boyunca yangın bölgesinde koordinasyonu sağladı. Uydu bağlantısı ile yangın bölgesini izleyerek ekiplere bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, uydu bağlantısı ile yeniden alevlenmelerin olduğu bölgeleri tespit edip, telefon ile sahadaki ekiplerle konuşup alevlenmeleri olduğu bölgeleri söyleyerek biran önce müdahale edilmesi istedi. Pakdemirli, gece boyunca da Orman Genel Müdürü Bekir Karaca ile telefonla görüşüp bilgi almaya devam etti.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Kaynak: İHA