Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: "Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını...
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Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: "Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını...

Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: 'Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını...
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bakan Pakdemirli: "Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını saymazsak 48, sayarsak 53-55'i buluyor"

Bakan Pakdemirli: "Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını saymazsak 48, sayarsak 53-55'i buluyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (2)
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (2)
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)
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Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: "Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını... - Haberler
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