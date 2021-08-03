Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: "Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını...
Son dakika gündem haberi... Bakan Pakdemirli: "Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını saymazsak 48, sayarsak 53-55'i buluyor"
Bakan Pakdemirli: "Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını saymazsak 48, sayarsak 53-55'i buluyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz