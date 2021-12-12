Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli'den merak uyandıran paylaşıma devam - Haberler
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Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli'den merak uyandıran paylaşıma devam

Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli'den merak uyandıran paylaşıma devam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımına bugün de devam etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımına bugün de devam etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden bir önceki paylaşımında "Nesli tükendi deniliyordu" demişti, merak uyandıran paylaşımına bugün de devam eden Bakan Pakdemirli, "Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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