Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli'den, Diyarbakır annesine inek ve buzağı
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Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli'den, Diyarbakır annesine inek ve buzağı

Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli'den, Diyarbakır annesine inek ve buzağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Diyarbakır anneleri ziyaret esnasında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çiftçi'nin talebi doğrultusunda bir inek ve buzağı hediye etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Diyarbakır anneleri ziyaret esnasında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çiftçi'nin talebi doğrultusunda bir inek ve buzağı hediye etti.

Evlat nöbeti için Diyarbakır annelerine katılan Necibe Çiftçi, Bakan Pakdemirli'den bir inek talebinde bulunmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çatalça köyü Güvenli mezrasında ikamet eden Necibe Çiftçi'nin talebini yerine getirdi. Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, Şemdinli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Taş ve Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mehmet Tekin, Necibe Çiftçi'yi ziyaret ederek inek ve buzağı teslim etti.

Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Diyarbakır anneleri ziyareti sırasında Necibe Çiftçi'nin inek talebi olduğunu belirterek, "Bakanımızın destek ve talimatlarıyla Şemdinli ilçesine bağlı Güvenli köyüne geldik. Necibe Hanıma 1 inek ve buzağı, Bakanımızın hibeleriyle kendisine verdik. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Diyarbakır annesi Necibe Çiftçi de, Diyarbakır annelerine katılmak için talepte bulunduğunu belirterek, "Talebim gerçekleşti ve iki evladım için Diyarbakır'a gittim. Benim bir evladımı şehit ettiler. Bir evladımı da kandırarak dağa kaçırdılar. Bakan Bey Diyarbakır annelerini ziyarete geldi. Bende Bakandan evlatlarım ve torunlarım için bir inek istedim. Bakan Bey bu ineği bana hediye etti. Bu Ramazan ayında bende ona teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Allah onların yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli'den, Diyarbakır annesine inek ve buzağı
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli'den, Diyarbakır annesine inek ve buzağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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