Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: "Arhavi'nde baraj patlaması haberleri asılsızdır"
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Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: "Arhavi'nde baraj patlaması haberleri asılsızdır"

Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: 'Arhavi'nde baraj patlaması haberleri asılsızdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bazı basın yayın organlarında Arhavi ilçe merkezindeki taşkının, baraj patlaması sonucu meydana geldiğine dair asılsız haberler asılsızdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bazı basın yayın organlarında Arhavi ilçe merkezindeki taşkının, baraj patlaması sonucu meydana geldiğine dair asılsız haberler asılsızdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Arhavi ilçe merkezindeki taşkının, baraj patlaması sonucu meydana geldiğine dair asılsız haberler çıkmıştır. Arhavi ilçesi Kapistre Deresi ve yan kolları üzerinde herhangi bir baraj tesisimiz yoktur. Bu vesileyle Artvin'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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