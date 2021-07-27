Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "Afetlerle mücadelede çalışmalarımızı doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor, yenilikçi yukarı havza tedbirlerini...
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Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "Afetlerle mücadelede çalışmalarımızı doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor, yenilikçi yukarı havza tedbirlerini...

Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: 'Afetlerle mücadelede çalışmalarımızı doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor, yenilikçi yukarı havza tedbirlerini...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: "Afetlerle mücadelede çalışmalarımızı doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor, yenilikçi yukarı havza tedbirlerini riskli bölgelerde yaygınlaştırıyoruz.

Bakan Pakdemirli: "Afetlerle mücadelede çalışmalarımızı doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor, yenilikçi yukarı havza tedbirlerini riskli bölgelerde yaygınlaştırıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "Afetlerle mücadelede çalışmalarımızı doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor, yenilikçi yukarı havza tedbirlerini... - Haberler
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