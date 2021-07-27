Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "Afetlerle mücadelede çalışmalarımızı doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor, yenilikçi yukarı havza tedbirlerini...
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: "Afetlerle mücadelede çalışmalarımızı doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor, yenilikçi yukarı havza tedbirlerini riskli bölgelerde yaygınlaştırıyoruz.
Bakan Pakdemirli: "Afetlerle mücadelede çalışmalarımızı doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor, yenilikçi yukarı havza tedbirlerini riskli bölgelerde yaygınlaştırıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı