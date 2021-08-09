Son dakika haberleri | Bakan Özer'den, yangınla mücadeleye katılan öğretmenlere teşekkür
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Son dakika haberleri | Bakan Özer'den, yangınla mücadeleye katılan öğretmenlere teşekkür

Son dakika haberleri | Bakan Özer'den, yangınla mücadeleye katılan öğretmenlere teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerinde sahada tüm çalışmalara destek veren öğretmenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerinde sahada tüm çalışmalara destek veren öğretmenlere teşekkür etti.

Afet bölgelerinde okul pansiyonlarının yangından etkilenen vatandaşların kullanımına açıldığını ve mobil psikososyal destek ekiplerinin her zaman çocukların yanında olduğunu hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu ifadeleri kullandı:

"Afet bölgelerinde, ilk andan itibaren meslektaşlarımız sahadalar. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve gönüllü personelimiz yangınla mücadele çalışmalarında ekiplere katkı sunuyor. Bir yandan da yaralarımızı sarmak için yardım ve psikososyal destek çalışmaları yürütüyorlar. Geleceğimiz, çocuklarımız ve doğa için yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı afet bölgelerinde sahada olan tüm il ve ilçe yöneticilerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimize şükranlarımı sunuyorum."

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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