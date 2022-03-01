Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ - Haberler

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Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce Valiliği'nde gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

DÜZCE (DHA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce Valiliği'nde gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Özer, Düzce'ye 18 yeni anaokulu yatırımı yapacaklarını ifade ederek, " Düzce'deki yatırımlarımızda ana odaklarımızdan biri de okul öncesi eğitimdi. Düzce'mize bu yatırımlara ilave olarak 18 anaokulu yatırımı verdik. Düzce'ye yeni 18 anaokulu yapacağız. Bunun 10 tanesini merkezde yapacağız. 1 tanesini Akçakoca'da, 2 tanesini Cumayeri'nde, 1 tanesi Çilimli'de, 1 tanesi Gölyaka'da, 1 tanesi Gümüşova'da, 1 tanesi Kaynaşlı'da ve 1 tanesi Yığılca'da olacak. Bunlara ilave olarak merkezde 24 derslikli yeni bir ilkokul yapacağız. Yine Dikmeli de 8 derslikli bir İlkokulu da yatırım programına dahil etmiş olacağız" dedi.

3 YENİ BİLİM SANAT MERKEZİ

Özel yetenekli öğrencilerin kendilerini geliştirmesi konusunda bilim-sanat merkezleri konusunda çalışmaları olduğunu anlatan Özer, " Düzce'de 1 tane bilim sanat merkezi vardı. Bugün 3 yeni bilim sanat merkezi açma kararı aldık. Bunlardan birini Akçakoca'da, 2 tanesi ise merkezde açılacak. Dolayısı ile merkezde bilim sanat merkezi sayısı 3 olacak. Düzce genelinde bilim sanat merkezi sayısı 4'e çıkmış olacak. İnşallah bu yatırımların hayata kısa sürede geçmesini ve geçtikten sonra da Düzce'de eğitim kalitesinin çok iyi noktalara gelmesini istiyorum" diye konuştu.

Bakan Özer, daha sonra Düzce Belediyesi'ni ziyaret etti.

Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ

Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ

Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ

Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ

Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ

Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Düzce Valiliği, Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Düzce, Politika, Güncel, Haberler

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