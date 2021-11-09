Son dakika haber | MEB 1,5 milyar liralık ilave yatırımla Ankara'da 70 yeni okul yapacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımlarına 1,5 milyar liralık ek kaynak aktarıldığını belirterek bu kaynaklarla başkentte 70 yeni okul, 2 özel eğitim kampüsü, 2 bilim ve sanat merkezi, 1 rehberlik ve araştırma merkezi daha yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, ziyaret ettiği illerde eğitim değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Bakan Özer'in başkanlığında Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara milletvekilleri, kaymakamlar, Bakanlık bürokratları, il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla Ankara İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'de en çok öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanının bulunduğu iller arasında yer alan Ankara'daki durum ele alındı. Ankara İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda kentin eğitim yatırımı bütçesi, okulların ihtiyaçları ve sunulan eğitim hizmetlerinin il genelinde yaygınlaştırılmasına dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını kaydeden Özer, tüm yetkililerle alınan kararların hızla uygulamaya geçirileceğini belirtti.

Bakan Özer, Ankara'da 2021 için yapımı devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımına, son 2 ay içinde yaklaşık 1,5 milyar liralık daha ek kaynak aktarılmasına karar verdiklerini belirterek, "Ankara'mızda 70 yeni okulu hizmete alacağız inşallah. Bu 70 okulun 35'i anaokulu olacak. Biliyorsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikli alanlarımızdan birini okul öncesi eğitime erişimi artırmak olarak belirlemiş ve bu anlamda İstanbul'da ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştık. Ankara'da da mütevazı bir başlangıç yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Özer, 2022'de anaokullarıyla ilgili çok daha büyük yatırımlar yapacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ek bütçemizle 21 ilkokul, 14 de ortaokul yapacağız. Aynı zamanda bu 70 okulumuza ilave olarak 2 de özel eğitim kampüsünü Ankara'mıza kazandıracağız. O özel eğitim kampüsleri özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu ile 1, 2 ve 3. kademe ve özel eğitim meslek okulunu içerecek."

Bakan Özer, velilerin bu kampüslerde çocuklarını beklerken, halk eğitim merkezlerinin düzenlediği kurslardan da yararlanabileceğini söyledi.

Ankara'daki BİLSEM sayısı 10'a çıkarılacak

Ankara'da özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı 8 Bilim ve Sanat Merkezi bulunduğuna işaret eden Özer, biri Pursaklar diğeri de Gölbaşı'nda olmak üzere iki yeni merkez daha yapılarak Ankara'daki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sayısının 10'a çıkarılacağını belirtti.

Sadece eğitim çağı nüfusu değil, aynı zamanda tüm yetişkinler için de teşhis ve tanı hizmetlerinin sunulduğu ve Ankara'da sayısı 15 olan rehberlik ve araştırma merkezlerine bir yenisinin daha ekleneceğini duyuran Özer, ayrılan ek kaynakla merkez ve ilçelerdeki tüm okulların küçük onarım işlerinin de 15-19 Kasım'da yapılacak ara tatilde hızlı bir şekilde tamamlanacağı bilgisini verdi. Milli Eğitim Bakanı Özer, şunları kaydetti:

"Toplantımızda Ankara'mızda devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımına bugün itibarıyla yaklaşık 1,5 milyar liralık bir kaynağı daha ilave etmiş bulunuyoruz. 2021 yılı içinde toplam 3,5 milyarlık yatırımla Ankara'mızda eğitimin kalitesinin artırma, öğrencilerimizin okullara daha kolay erişebilmesi ve derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmayla ilgili ciddi bir hamleyi bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. 2022 yılı içinde de yeni yatırımlarla Ankara'mızın eğitimle ilgili tüm altyapı problemlerini çözmüş olacağız."

Özer, Ankara'daki bu süreci çok başarılı bir şekilde koordine eden vali, milletvekilleri, Bakanlık bürokratları, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür ederek yatırımların Ankara'ya hayırlı olmasını diledi.