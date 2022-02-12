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Son dakika haberleri... Bakan Nebati: "Türkiye Ekonomi modeli geçmiş ekonomi politikalarının kapsamlı ve bütüncül olarak değerlendirilmesiyle oluşturulmuş bir ekonomi...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haberleri... Bakan Nebati:

Son dakika ekonomi haberi... Bakan Nebati: "Türkiye Ekonomi modeli geçmiş ekonomi politikalarının kapsamlı ve bütüncül olarak değerlendirilmesiyle oluşturulmuş bir ekonomi politikası olmakla beraber bugüne kadar ortaya çıkan risklerin bertaraf edilmesini amaçlayan bir modeldir.

Bakan Nebati: "Türkiye Ekonomi modeli geçmiş ekonomi politikalarının kapsamlı ve bütüncül olarak değerlendirilmesiyle oluşturulmuş bir ekonomi politikası olmakla beraber bugüne kadar ortaya çıkan risklerin bertaraf edilmesini amaçlayan bir modeldir. Kısa vadeli sermaye hareketlerinin negatif etkilerini zayıflatarak döviz kurunun enflasyon üzerindeki geçişkenliğini azaltmak hedeflenmektedir. Üretim ve ihracat artırılarak enflasyonda kalıcı düşüş hedeflenmektedir" - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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