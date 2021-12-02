Son dakika haberleri... Bakan Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı, bunların uygulanmasında her türlü özverinin ortaya... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri... Bakan Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı, bunların uygulanmasında her türlü özverinin ortaya...

AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Bakan Nebati:

Son dakika haberler... Bakan Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı, bunların uygulanmasında her türlü özverinin ortaya konulduğu süreci yaşayacağız."

Bakan Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı, bunların uygulanmasında her türlü özverinin ortaya konulduğu süreci yaşayacağız."

AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri

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