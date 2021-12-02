Son dakika haberleri... Bakan Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı, bunların uygulanmasında her türlü özverinin ortaya...
AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler... Bakan Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı, bunların uygulanmasında her türlü özverinin ortaya konulduğu süreci yaşayacağız."
Bakan Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı, bunların uygulanmasında her türlü özverinin ortaya konulduğu süreci yaşayacağız."
AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri
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