Son dakika haberleri | BAKAN NEBATİ: KUR KORUMALI MEVDUAT HESABININ BÜYÜKLÜĞÜ 131 MİLYAR LİRAYI AŞTI (1)

Son dakika haberler: BAKAN NEBATİ: KUR KORUMALI MEVDUAT HESABININ BÜYÜKLÜĞÜ 131 MİLYAR LİRAYI AŞTI (1)Esma MURAT - İSTANBUL DHA - HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da Milli İrade Platformu üyesi STK başkanları ile biraraya geldi.

İSTANBUL (DHA) - BAKAN NEBATİ: KUR KORUMALI MEVDUAT HESABININ BÜYÜKLÜĞÜ 131 MİLYAR LİRAYI AŞTI (1)

Esma MURAT - İSTANBUL DHA - HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da Milli İrade Platformu üyesi STK başkanları ile biraraya geldi.Burada konuşan Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi.

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