Son dakika haberleri | Bakan Nebati: "İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi yine rekorlar kırarak 225 milyar dolara ulaştı"
Son dakika haberi... Bakan Nebati: "İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi yine rekorlar kırarak 225 milyar dolara ulaştı" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"na katıldı.
Bakan Nebati: "İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi yine rekorlar kırarak 225 milyar dolara ulaştı"
ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"na katıldı.