Son dakika haberleri | Bakan Nebati: "İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi yine rekorlar kırarak 225 milyar dolara ulaştı" - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri | Bakan Nebati: "İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi yine rekorlar kırarak 225 milyar dolara ulaştı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Bakan Nebati: "İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi yine rekorlar kırarak 225 milyar dolara ulaştı" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"na katıldı.

Bakan Nebati: "İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi yine rekorlar kırarak 225 milyar dolara ulaştı"

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"na katıldı.

Son dakika haberleri | Bakan Nebati: İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi yine rekorlar kırarak 225 milyar dolara ulaştı

Son dakika haberleri | Bakan Nebati: İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi yine rekorlar kırarak 225 milyar dolara ulaştı

Son dakika haberleri | Bakan Nebati: İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi yine rekorlar kırarak 225 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik.'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik."

 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Kur artık tartışılır olmaktan çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Kur artık tartışılır olmaktan çıktı.

 Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor! Ana gündem maddesi enflasyonla mücadele

Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor! Ana gündem maddesi enflasyonla mücadele

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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