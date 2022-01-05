Son dakika haberleri | Bakan Nebati: Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurun tartışılır olmaktan çıktığını ve enflasyonla mücadele edeceklerini belirterek, "Enflasyonla ilgili mücadelemizi açık yüreklilikle yapmamız lazım. Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Bakan Nebati, Ankara'da düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Nebati, Türkiye'nin ihracat odaklı büyümeye devam edeceğini söyleyerek, "Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırdı. İhracat geçen yıl 225 milyar dolara ulaştı. Ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. Yeni ekonomik model düşük cari açıktan bu yıldan itibaren cari fazla ve büyümeyle devam edecek. İhracat artarken içerideki üretim artacak, sanayi gelişecek ve bu yıl tarihi rekorların kırıldığı yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu ve bu yılın daha öngörülebilir, istikrarlı Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıllardan birisi olacak. Kazancını bereketli, helal yollardan ve üretimlerden geçirenlerin dilimizi çok iyi anlayacağı dönemdeyiz. Bu dönem herkesin kazandığı, önünü gören, hesabını kitabını yapabilen bir dönem olacak. Rahat olun" dedi.

Bakan Nebati, enflasyonla mücadeleyi açık yüreklilikle yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Dünyada enflasyon bir gerçek. Sadece Türkiye'de enflasyon varmış gibi algılamak ona göre planlama yapmak doğru değil. Dünyada emtiadaki fiyatların yüksekliği, taşımadaki ağır yükler, özellikle de Türkiye gibi ülkelerde iç dinamiklerin getirdiği talepler nedeniyle enflasyon dünyanın gündeminde. Enflasyonla mücadele edeceğiz. Emtia fiyatlarındaki taşıma fiyatlarındaki yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Kurdaki ataklardan dolayı kaynaklanan yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Bunun üzerinden yürüyeceğiz. Türkiye'de bütçe disiplininden asla taviz vermeden enflasyonla mücadelemizi en sert ve kararlı şekilde devam ettireceğiz. Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Sonrası yeni ekonomik modelimizin devam ettirilmesi. 2022 yılının öngörülebilir istikrarlı hedeflere uygun şekilde devam ettirilmesi ve aldığımız gücü topluma ekonomik politikalar yoluyla yaymak" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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