Son dakika haberleri... Bakan Nebati: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14: 00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri... Bakan Nebati: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14: 00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün...

Son dakika haberleri... Bakan Nebati:
AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Nebati: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14: 00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacak.

Bakan Nebati: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14: 00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacak."

Hükümet yeni ekonomik tedbirleri devreye alıyor! İşte 10 maddelik yol haritası

Hükümet yeni ekonomik tedbirleri devreye alıyor! İşte 10 maddelik yol haritası

AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri

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