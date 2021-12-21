Son dakika haberleri... Bakan Nebati: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14: 00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün...
AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Nebati: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14: 00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacak.
Bakan Nebati: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14: 00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacak."
AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri
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