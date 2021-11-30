Son dakika haberleri! Bakan Muş: Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin, ihracatla büyümeye devam ettiğini belirterek, " İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek" dedi.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor. Ekonomimiz 3'üncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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