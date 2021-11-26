Son dakika haberleri: Bakan Muş, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi Açıklaması

MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileriyle ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımların artırılması konularını görüştüklerini bildirdi.

Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçilerini Ticaret Bakanlığında ağırladıklarını belirtti.

Toplantıda, ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımların artırılması konularını ele aldıklarını vurgulayan Muş, "Yeni iş konseyleri, tarım ürünleri ticareti, lojistik ve müteahhitlik sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



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