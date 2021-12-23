Son dakika haberleri! Bakan Muş: Kurdaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara denetimler devam edecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Bakan Muş: Kurdaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara denetimler devam edecek

Son dakika haberleri! Bakan Muş: Kurdaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara denetimler devam edecek
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: TİCARET Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimleri artıracaklarını ve ihlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceklerini açıkladı.

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimleri artıracaklarını ve ihlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceklerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz" dedi.


Bakan Nebati: 'Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu...

Bakan Nebati: "Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu...

 Esnaf doların 12 liraya düşmesini 'Recep Tayyip Erdoğan' tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı

Esnaf doların 12 liraya düşmesini "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title