Son dakika haberleri | Bakan Murat Kurum: "Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Bakan Murat Kurum: "Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor"

Son dakika haberleri: Bakan Murat Kurum: "Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Gördüğümüz görüntüler içler acısı" "Biz üniversitelerimizin de işbirliği ile mevcut bölgedeki kirliliği sebebini araştırıyoruz;

13.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:24

Bakan Murat Kurum: "Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Gördüğümüz görüntüler içler acısı"

"Biz üniversitelerimizin de işbirliği ile mevcut bölgedeki kirliliği sebebini araştırıyoruz; Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz"

"Haliç için Büyükşehir belediyemizle her türlü işbirliğine hazırız"

"Eğer büyükşehir belediyemiz bir yatırım yapmama sürecine girerse Halicimizi kimsenin insafına bırakmaz gerekli yatırım yapmak için hep birlikte seferber oluruz"

RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Haliç'in son görüntülerinin içler acısı olduğunu belirterek "Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor. Biz üniversitelerimizin de işbirliği ile mevcut bölgedeki kirliliği sebebini araştırıyoruz; Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz" dedi.

Haliç için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Kurum "Eğer büyükşehir belediyemiz bir yatırım yapmama sürecine girerse Halicimizi kimsenin insafına bırakmaz gerekli yatırım yapmak için hep birlikte seferber oluruz" diye konuştu.

Trabzon'daki incelemelerinin ardından Rize'ye geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyaca ünlü turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'nda bakanlığının yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Kurum, incelemeler sırasında basın mensuplarının da sorularını cevapladı. İstanbul'un Haliç semtinde denizdeki kirliliği gösteren görüntülerin hatırlatılması üzerine Bakan Kurum "Çevre yatırımları süreklilik arz eden yatırımlar. Bu noktada bir çevre yatırımı yaparsınız, bunların içerisinde nüfus artar, bölgedeki yapılaşma artar, ilave yatırımlar yapmanız gerekir. Şimdi bu Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor. Yani başta sayın Cumhurbaşkanımız ki hakikaten belediye başkanı olduğu dönemde çok önemli bu projeye ilişkin projenin içindeki o çöpü, çamuru başta Gaziosmanpaşa'daki bir alana deşarj ederek o bölgeyi gezilemez yürünemez denilen Haliçi gezilir, etrafında yürünebilir ve etrafında oturulabilir hale getirdi. Bu noktada gördüğümüz görüntüler içler acısı. Biz üniversitelerimizin de işbirliği ile mevcut bölgedeki kirliliği sebebini araştırıyoruz aynı Riva deresinde olduğu gibi. Çıkan sonuçlara göre de hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu çerçevede büyükşehir belediyemizin sorumluluğundaki alanda büyükşehir belediyemizin yapması gereken yatırımları yapması çok önem arz ediyor" diyen Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu konuda kendisinin bakanlığımızdan bir isteği, yardım talebi varsa da biz bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Halici yine gelecek nesillere tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Biz bakanlık olarak bu konuda her türlü işbirliğine hazırız. Belediyemizin gücünün etmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Halici temiz tutmak durumundayız. Eğer bu noktada belediyemiz bir yatırım yapmama sürecine girerse de biz aynı Riva'da söylediğimiz gibi Halicimizi de kimsenin insafına bırakmaz, gerekli yatırım yapmak için hep birlikte seferber oluruz. Bu noktada yapılacak tespitleri bir bekleyelim görelim. O tespitler noktasında da inşallah sürecimizi işletiriz.

Son dakika haberleri | Bakan Murat Kurum: 'Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor'

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak Haber
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı Haber
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Metruk binada işlenen cinayeti 'tespih' detayı aydınlattı
Metruk binada işlenen cinayeti "tespih" detayı aydınlattı
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ebru Polat İrem Derici Ajda Pekkan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Metin Oktay Semih Özsoy Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Göztepe Twitter Kayserispor Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Bakan Murat Kurum: "Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 16:40:07. #1.15#
title