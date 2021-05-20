Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Burdur'a geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Burdur'a geldi. Bakan Kurum, Burdur Valiliği ziyaretinde etti. Bakan Kurum, Burdur Bozkurt Mahallesinde deprem evlerinde kentsel dönüşüme giren TOKİ'nin yapmış olduğu 55 bloktan oluşan 655 Konutlu 41 dükkanlı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Hande Erçel Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 14:26:01. #1.16#

title