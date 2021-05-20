Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Burdur'a geldi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Burdur'a geldi. Bakan Kurum, Burdur Valiliği ziyaretinde etti. Bakan Kurum, Burdur Bozkurt Mahallesinde deprem evlerinde kentsel dönüşüme giren TOKİ'nin yapmış olduğu 55 bloktan oluşan 655 Konutlu 41 dükkanlı inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç