Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından inşaatı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Burdur'a geldi.