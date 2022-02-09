Son dakika haberleri | Bakan Kurum'un Kovid- 19 testi pozitif çıktı

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kovid- 19 test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, Bakan Kurum'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid- 19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un Kovid- 19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin" açıklamasında bulundu.