Son dakika haberleri! Bakan Kurum: "Temelini attığımız evlerin, ülkelerimiz arasındaki bağları çok daha güçlü kılacağına, taçlandıracağına inanıyorum"
23.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:34
Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk'ta TOKİ Başkanlığınca yapılacak 522 deprem konutunun temel atma törenine katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk'ta TOKİ Başkanlığınca yapılacak 522 deprem konutunun temel atma törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç