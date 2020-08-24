Son dakika haberleri... Bakan Kurum sözünü tuttu, eşi kaybolan kadını yeni evinde ziyaret etti
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Son dakika haberleri... Bakan Kurum sözünü tuttu, eşi kaybolan kadını yeni evinde ziyaret etti

Son dakika gündem haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketi yaşanması üzerine gittiği Giresun'da incelemelerini sürdürüyor.

Son dakika haberleri... Bakan Kurum sözünü tuttu, eşi kaybolan kadını yeni evinde ziyaret etti
24.08.2020 20:42 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:45

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketi yaşanması üzerine gittiği Giresun'da incelemelerini sürdürüyor. Bakan Kurum, yaptığı incelemeler sırasında Dereli ilçesinde eşi selde kaybolan ve evi hasar gören bir kişi için telefonla ev sahibini arayarak ev kiralayarak içerisine gerekli tüm eşyalarını aldırdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla evi hasar gören Zeynep Akar için ev kiralandığını, "Giresun Dereli'de selde eşi kaybolan Zeynep ablamızın hasar gören evinden taşınma işlemini derhal başlattık. Kiraladığımız evi kendileri için hazırladık. Tekrar ev sahibi olmaları ve bir an önce kendi evlerine taşınmaları için de hızla hareket edeceğiz" ifadelerini duyurmuştu.

Bakan Kurum'un, evi kiralamakla yetinmeyerek içerisine de gerekli eşyaların aldırılması için çalışma başlattı. Kiralanan ev kısa süreli bir çalışmanın ardından tüm eksikleri giderilerek oturulabilir hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ev hazır hale getirildikten sonra aileyi ziyaret etti. Ziyarette aile ile kısa süreli bir sohbet gerçekleştirildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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