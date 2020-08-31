Son dakika haberleri: Bakan Kurum sel sularında bisikleti kaybolan çocuğun yüzünü güldürdü
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Son dakika haberleri: Bakan Kurum sel sularında bisikleti kaybolan çocuğun yüzünü güldürdü

Son dakika habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli ilçesindeki selde bisikleti kaybolan çocuğu yeni bir bisikletle sevindirdi.

Son dakika haberleri: Bakan Kurum sel sularında bisikleti kaybolan çocuğun yüzünü güldürdü
31.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:22

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli ilçesindeki selde bisikleti kaybolan çocuğu yeni bir bisikletle sevindirdi.

Giresun'da, 22 Ağustos'ta aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel ve heyelanlardan en fazla etkilenen ilçelerden birisi Dereli ilçesi oldu.

İlçede ailesiyle birlikte ikamet eden 12 yaşındaki Efe Göl'ün bisikleti, sel sırasında evinin giriş kısmında suya kapılarak kayboldu. Bisikletinin kaybolmasına üzülen çocuk, ilçede incelemelerini sürdüren Bakan Kurum'a durumu anlattı.

Bunun üzerine Kurum, aldıkları bisikleti teslim etmek için ilçe merkezinde Efe ile yeniden bir araya geldi. Hediye edilen bisiklet karşısında çok mutlu olan Efe, Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Efe, daha sonra cadde güzergahında bisikletiyle tur atarak, hediyesinin sevincini yaşadı.

Çocuğun babası Bilal Göl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun, sel dolayısıyla kaybolan bisikleti nedeniyle bir haftadır ağladığını söyledi.

Yeni bisiklet alamadığını ve daha sonra alabileceğini oğluna ilettiğini belirten Göl, "Ben de diyaliz hastasıyım. 'Oğlum sonra alırız.' demiştim. İmkanlar el vermiyordu. Efe, 'Bugün bir bakan geldiğini gördüm, ona söyleyeceğim.' dedi. Kendisinin bileceğini söyledim. Daha sonra söyledi." ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum'un, Efe'ye bisiklet hediye ettiğini anlatan Göl, "Bakana da çok teşekkür ettik. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Oğlumun da yüzü güldüğü için daha iyi olduk, daha da mutlu olduk." dedi.

Efe Göl ise yeni bisikleti karşısında çok sevindiğini dile getirerek, "Teşekkür ederim. Bisikletim kaybolduğunda üzülmüştüm. Şimdi çok mutluyum. Allah herkese uzun ömür versin. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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