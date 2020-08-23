Son dakika haberleri... Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidiyor Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a gidiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurum'un şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemede bulunmak üzere Giresun'a hareket ettiği bildirildi.

Kaynak: AA