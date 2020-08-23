Son dakika haberleri... Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidiyor
Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a gidiyor.
23.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:30
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a gidiyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurum'un şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemede bulunmak üzere Giresun'a hareket ettiği bildirildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA