Son dakika haberleri... Bakan Kurum: "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur" - Haberler
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Son dakika haberleri... Bakan Kurum: "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur"

AA, Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları, 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi."

Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur

Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur

Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

Marmara Denizi, Murat Kurum, Güncel, Haberler

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