Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi
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Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi.

Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi.

Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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