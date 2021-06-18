Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi.
Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi
İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı