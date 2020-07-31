Son dakika haberleri: Bakan Kurum Konya'da ziyaretlerde bulundu
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Son dakika haberleri: Bakan Kurum Konya'da ziyaretlerde bulundu

Son dakika haberleri: Bakan Kurum Konya'da ziyaretlerde bulundu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Konya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

31.07.2020 15:52 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:19

Bakan Kurum Konya'da ziyaretlerde bulundu

KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Konya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlar için geldiği Konya'da Cuma namazını Tavus Baba Camisi'nde kıldı. Bakan Kurum namazın ardından, merkez Meram ilçesinde bir vatandaşın evine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Murat Kurum, buradaki ziyaretin ardından 23 Eylül 2019 tarihinde Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde ikmal faaliyetini sağlamak amacıyla görevlendirilen araç konvoyuna önceden yerleştirilen EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in ailesini ziyaret etti. Bakan Kurum, şehit Fikret Dinçer'in eşi Şerife Dinçer'in, şehidin isminin bir okula verilmesi ile ilgili isteğinin yerine getirilmesi için talimat verdi. Bakan Murat Kurum, kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından ilçe ziyaretleri için il merkezinden ayrıldı.

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Son dakika haberleri: Bakan Kurum Konya'da ziyaretlerde bulundu

Kaynak: İHA

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