Son dakika haberleri... Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi: (2)
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Son dakika haberleri... Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi: (2)

Son dakika haberleri... Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi: (2)
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar ile yaşamı yeniden canlandıracaklarını belirterek, "Aslında müsilajın kendi içerisinde döngüsünü de sağlayacağız.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar ile yaşamı yeniden canlandıracaklarını belirterek, "Aslında müsilajın kendi içerisinde döngüsünü de sağlayacağız. Biz o canlı türlerini yeniden hayata getirirsek, müsilaj kendi içinde onların bir yem kaynağı olacak." dedi.

İzmit Körfezi'nde oksijen seviyesini artıracak cihazların denize bırakılması ve müsilaj temizleme çalışmalarını incelemesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, Kanada'da yürütülen bu çalışmanın denizdeki tuzluluğa bakarak öngörüldüğünü söyledi.

Kanada'daki çalışmada, denizdeki tuzlulukla Marmara'daki tuzluluğun kabul edilebilir seviyede olduğunun belirtildiğini aktaran Bakan Kurum, "Bu çerçevede denizdeki bu çalışmayı yapabileceğimizi ifade ettiler. Bir de tabii Marmara Denizi biliyorsunuz, Karadeniz'den Akdeniz'e, Akdeniz'den Karadeniz'e akıntı olmasına rağmen, birçok körfezimiz kendi içinde aslında bir göl havzası gibi işlem görüyor. Burada da akıntı var ama nitekim denizin birçok noktasına göre daha az akıntı. Onlar burada da faydalı olabileceğini ifade ettiler." diye konuştu.

Bakan Kurum, deniz dibindeki ekolojik yaşamın kendi içerisinde döngüsünün zaten bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Alglerin, fitoplanktonların çoğalması, müsilaj dediğimiz aslında onların balıklarla bir yaşam döngüsü vardı. Bu, yaşam döngüsünün bozulmasından kaynaklı. Biz o eski yaşam döngüsünü geri getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de oradaki canlı hayatını yeniden canlandırmak adına bu adımı atıyoruz. Oksijen seviyesini arttırarak oradaki yaşamı yeniden canlandıracağız, aslında müsilajın kendi içerisinde döngüsünü de sağlayacağız. Biz o canlı türlerini yeniden hayata getirirsek, müsilaj kendi içinde onların bir yem kaynağı olacak."

Bakan Kurum, çalışmanın yaygınlaştırılması yönündeki soru üzerine, temmuzun ilk haftasında Kanada'daki bilim adamlarının geleceğini ve çalışmaları TÜBİTAK ile değerlendireceğini aktararak, "Onların ifadesi, kısa zamanda Marmara'nın geneline ilişkin bu çalışmayı yapabileceklerini söylüyorlar. Biz pilot uygulamak istedik. Başarılı olması halinde tüm Marmara'ya kısa vadede oksijen seviyesini arttırmak adına bu adımı atacağız. Tabii bu kesin çözüm değil. Aslolan bizim uzun vadeli yatırımlarımızı hayata geçirmektir."

"Gelen tüm çalışmaları bilim insanlarıyla oluşturduğumuz kurul çerçevesinde dikkate alıyoruz"

Bakan Kurum, "Marmara Denizi için başka bilimsel adımlar atılacak mı?" sorusu üzerine, akademisyenlerin ve üniversitelerin bütün fikirlerini önemsediklerini ifade ederek, bu çerçevede TÜBİTAK bünyesinde 10 milyon liraya kadar bu projelere destek verilebileceğini TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın kendilerine aktardığını söyledi.

Bunun önemli bir bütçe olduğunu belirten Kurum, daha önce depremle ilgili böyle bir çalışma yapıldığını kaydetti.

Kurum, şu anda müsilajla ilgili üniversitelerin, bilim insanlarının yapacağı çalışmaları TÜBİTAK Başkanlığının desteğiyle beraber yürüteceklerini dile getirerek, "Gelen tüm çalışmaları bilim insanlarıyla oluşturduğumuz kurul çerçevesinde dikkate alıyoruz. O çalışmaların da neticelerinin olumlu olmasına müteakip inşallah sahada da uygulamalarını yapacağız." diye konuştu.

"Körfezdeki mavi bayraklı plajımızda bir sorun yok"

İzmit Körfezi'ndeki mavi bayraklı plajlarda denize girilip girilmeyeceği yönündeki soruya Kurum, şöyle cevap verdi:

"Mavi bayraklı plajlarla ilgili veya körfezde, İstanbul'da, Marmara'daki denize girilen noktalara ilişkin anbean denizdeki suyun kalitesi verilmektedir. Nerede veriliyor, 'marmarahepimizin.csb.gov.tr' adresinde veriliyor. Yine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün deniz sularıyla alakalı Bakanlığımızla yapmış olduğu ortak çalışmada, anlık olarak deniz suyu kalitesi denize girilip girilemeyeceği net bir şekilde verilmektedir. Dolayısıyla körfezdeki mavi bayraklı plajımızda bir sorun ve problem yok."

"Diğer denizlerde de müsilaj incelemesi var mı? Getirilen cihazla ilgili isim düşünüldü mü?" sorusu üzerine Kurum, 81 ildeki teşkilat mensupları ve diğer kurumlarla iş birliği çerçevesinde takiplerin yapıldığını aktararak, kıyılarda bu noktada denetimlerin yapıldığını söyledi.

Marmara'daki durumun diğer denizlere göre biraz daha sorunlu olduğunu dile getiren Kurum, "O yüzden önceliğimiz Marmara, ki Marmara kapalı bir deniz. Dolayısıyla tehlike arz eden bir durum söz konusu. O yüzden Marmara'daki durum bizim için daha önemli ve önceliğimiz. Diğer taraftan bu cihazımıza bir isim koymadık. Siz koyarsınız, beraber koyarız. İnşallah başarılı olur da ona memleketimizde de üniversitelerimizde bu tarz çalışmaları yaparak yerli ve milli bir teknoloji hamlesiyle bu adımları atarız. Buna ilişkin üniversitelerimiz, TÜBİTAK bünyesinde çalışmalarımız olacak. Şu an tüm bilgiyi önemsiyoruz. Sonuçta uygulanmış projeleri önemsiyoruz. Hızlı hareket etmek zorundayız çünkü gerçekten Marmara'yı bir an önce eski haline getirmek zorunluluğumuz var." ifadesini kullandı.

(Bitti)

Son dakika haberleri... Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi: (2)
Son dakika haberleri... Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi: (2)
Son dakika haberleri... Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi: (2)
Son dakika haberleri... Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi: (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

İzmit Körfezi'ne müsilajla mücadelede oksijen verecek cihazlar bırakıldı
İzmit Körfezi'ne müsilajla mücadelede oksijen verecek cihazlar bırakıldı
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Bakan Murat Kurum, oksijen seviyesini artıracak cihazları Marmara Denizi'ne bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline...
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