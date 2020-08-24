Son dakika haberleri! Bakan Kurum: "Hızlı bir şekilde 24 binanın yıkımını gerçekleştireceğiz"
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Son dakika haberleri! Bakan Kurum: "Hızlı bir şekilde 24 binanın yıkımını gerçekleştireceğiz"

Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Hızlı bir şekilde 24 binanın yıkımını gerçekleştireceğiz" "Bir yandan vatandaşlarımızın yaralarını sarıyor bir yandan da vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz" "Cumhurbaşkanımız böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için talimat verdiler" "Hem Doğankent'te hem...

24.08.2020 18:10 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:15

Bakan Kurum: "Hızlı bir şekilde 24 binanın yıkımını gerçekleştireceğiz"

"Bir yandan vatandaşlarımızın yaralarını sarıyor bir yandan da vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz"

"Cumhurbaşkanımız böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için talimat verdiler"

"Hem Doğankent'te hem de Dereli'de kentsel dönüşüm ofisi kurduk"

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Son dakika haberleri! Bakan Kurum: 'Hızlı bir şekilde 24 binanın yıkımını gerçekleştireceğiz'

Kaynak: İHA

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