Son dakika haberleri! Bakan Kurum: "Hızlı bir şekilde 24 binanın yıkımını gerçekleştireceğiz" Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Hızlı bir şekilde 24 binanın yıkımını gerçekleştireceğiz" "Bir yandan vatandaşlarımızın yaralarını sarıyor bir yandan da vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz" "Cumhurbaşkanımız böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için talimat verdiler" "Hem Doğankent'te hem...

Bakan Kurum: "Hızlı bir şekilde 24 binanın yıkımını gerçekleştireceğiz" "Bir yandan vatandaşlarımızın yaralarını sarıyor bir yandan da vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz" "Cumhurbaşkanımız böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için talimat verdiler" "Hem Doğankent'te hem de Dereli'de kentsel dönüşüm ofisi kurduk" Kaynak: İHA