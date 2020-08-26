Son dakika haberleri... Bakan Kurum: "(Giresun'daki sel) Belediyelerimizin talebi halinde İller Bankamıza olan borçları,...
Son dakika haberi: Bakan Kurum: "(Giresun'daki sel) Belediyelerimizin talebi halinde İller Bankamıza olan borçları, ana para sabit kalarak 6 ay ötelenecek"
26.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:54
Bakan Kurum: "(Giresun'daki sel) Belediyelerimizin talebi halinde İller Bankamıza olan borçları, ana para sabit kalarak 6 ay ötelenecek"
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Kaynak: AA