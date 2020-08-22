Son dakika haberleri: Bakan Kurum'dan Bursalılara müjde
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Son dakika haberleri: Bakan Kurum'dan Bursalılara müjde

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'da Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı'na ilk kazmanın 2021 yılında vurulacağını müjdeledi.

Son dakika haberleri: Bakan Kurum'dan Bursalılara müjde
22.08.2020 19:44 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:55

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'da Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı'na ilk kazmanın 2021 yılında vurulacağını müjdeledi.

Bursa'da bir dizi program gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un son durağı Alemdar Mahallesi Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı oldu. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve milletvekilleri ile birlikte alanda inceleme yapan Bakan Kurum, mahalle sakinleri ile kısa bir süre sohbet etti. Onların sorularını yanıtlayan Kurum, 2021 yılının ilk çeyreğinde bölgeye kentsel dönüşümle alakalı ilk kazmanın vurulacağı müjdesini verdi. Bakan Kurum yapılacak binaların az katlı, yatay mimariye uygun projelendirilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Rezerv konutlar üreterek şu an oturan evlerinde bulunan vatandaşları oralara taşıyacaklarını belirten Bakan Kurum, "Riskli binaların dönüşümü için bu alanı kullanacağız. Okulu, yeşil alanı ve her şeyi tamam olan alanlara taşıyacağız. Değer esaslı yapacağız. 190 dönümlük alanın bir kısmı yeşil alan, termal tesis, rezerv ve eğitim alanı olacak. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde inşallah başlayacağız" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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