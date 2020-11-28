Son dakika haberleri! Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu
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Son dakika haberleri! Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu

28.11.2020 12:51 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:55

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un parti binasına gelmesi Parti binasından çıkışı ve Saathane Meydanı'na yürüyerek geçmesi Vatandaşlarla selamlaşması Saathane Meydanı'nda incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Samsun'daÇeşitli temel atma ve incelemelerde...

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un parti binasına gelmesi

Parti binasından çıkışı ve Saathane Meydanı'na yürüyerek geçmesi

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Vatandaşlarla selamlaşması

Saathane Meydanı'nda incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Samsun'da

Çeşitli temel atma ve incelemelerde bulunmak için Samsun'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Kurum daha sonra parti başkanlığından Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon ve onarım çalışmaları devam eden Samsun Saathane Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

Son dakika haberleri! Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberleri! Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberleri! Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberleri! Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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