Son dakika haberleri! Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un parti binasına gelmesi Parti binasından çıkışı ve Saathane Meydanı'na yürüyerek geçmesi Vatandaşlarla selamlaşması Saathane Meydanı'nda incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Samsun'daÇeşitli temel atma ve incelemelerde...