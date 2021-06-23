Son dakika haberleri | Bakan Kurum: 5 bin 738 metreküp müsilajı Marmara'dan temizledik
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Son dakika haberleri | Bakan Kurum: 5 bin 738 metreküp müsilajı Marmara'dan temizledik

Son dakika haberleri | Bakan Kurum: 5 bin 738 metreküp müsilajı Marmara'dan temizledik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplam 5 bin 738 metreküp müsilajı Marmara'dan temizlediklerini açıkladı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplam 5 bin 738 metreküp müsilajı Marmara'dan temizlediklerini açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı' çerçevesinde, müsilaj seferberliğinde 15'inci günü geride bıraktıklarını belirtti. Kurum, "22 Haziran'da denizimize oksijen takviyesi sağlayacak cihazlarımızı faaliyete geçirdik. 430 metreküp ile toplamda 5 bin 738 metreküp müsilajı Marmara'dan temizledik. 22 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 2.225 metreküp, Kocaeli 412 metreküp, Bursa 133 metreküp, Tekirdağ 153 metreküp, Balıkesir 577 metreküp, Çanakkale 628 metreküp, Yalova 1610 metreküp müsilajı, düzenli depolama tesislerimize bertarafa gönderdik" dedi.Bakan Kurum, denetimleri de sürdürdüklerini belirterek, "Dün yapılanlarla birlikte 5 bin 565 denetimi tamamladık. Online takip ettiğimiz denetimlerimizde, 1584 atık su numunesini inceledik. Denizimize, deniz canlılarımıza nefes aldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" mesajını paylaştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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