Son dakika haberleri | Bakan Kurum, "2020-2021 İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödül Töreni"nde konuştu Açıklaması

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Doğamızı korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz her bir projemizin en önemli paydaşı gençlerimiz ve kadınlarımız olmuştur. Bugün aldığı uluslararası ödüllerle sınırları aşan Sıfır Atık Hareketi'nin de kahramanları yine kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımızdır." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Belek Turizm Merkezi'nde, Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP22) kapsamındaki "2020-2021 İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödül Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi.

"Bugün COP22 toplantılarımıza katılarak, bizleri onurlandıran saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ve kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum." ifadesiyle sözlerine başlayan Bakan Kurum, "Mavi Bir Akdeniz'e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak, Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek" temasıyla düzenlenen COP22 toplantılarının ve yan etkinliklerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Kurum, tüm toplantılarda, Akdeniz'deki kirliliğin önüne geçmek, deniz canlılarını korumak, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde kendi kendine yeten bir Akdeniz için yürütecekleri çalışmalara dair pek çok konuyu ele aldıklarını söyledi.

Bugün konferansta alınacak kararların, mavi Akdeniz'in ve gençlerin geleceği için hayırlı ve güzel sonuçlar getirmesini dileyen Kurum, şöyle devam etti:

"Doğamızı korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz her bir projemizin en önemli paydaşı gençlerimiz ve kadınlarımız olmuştur. Bugün aldığı uluslararası ödüllerle sınırları aşan Sıfır Atık Hareketi'nin de kahramanları yine kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Saygıdeğer Hanımefendi, desteklediği her bir çevre projesiyle tüm dünya çocuklarının tertemiz bir dünyada mutlu bir şekilde yaşamasına çok büyük katkılar sunmaktadır. Ben bu anlamda Barselona Sözleşmesi'nin Sekretaryasının Dönem Başkanı olarak Saygıdeğer Hanımefendiye çalışmalarımıza verdiği desteklerinden, toplantımıza ve ödül törenimize katılımlarından dolayı huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Kurum, çevre ve yaşam kalitesini iyileştirmesi, Akdeniz'in sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlaması dolayısıyla İspanya'nın Malaga şehrine verilen ödül dolayısıyla İspanya Hükümetini ve Malaga'nın yerel yönetimini gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, İspanya Malaga Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Gemma del Corral Parra'ya İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü'nü takdim etti.

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

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