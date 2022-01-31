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Son dakika haberleri | Bakan Koca:  Yeri geldiğinde sizi sırtında taşıyanlar, el üstünde tutulmaya değerdir

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Sağlık
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Son dakika haberleri | Bakan Koca:  Yeri geldiğinde sizi sırtında taşıyanlar, el üstünde tutulmaya değerdir

Son dakika haberleri: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta 85 yaşındaki Fadime isimli hastayı ambulansa taşıyan sağlık çalışanlarının fotoğrafını paylaşarak "Yeri geldiğinde sizi sırtında taşıyanlar, el üstünde tutulmaya değerdir" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta 85 yaşındaki Fadime isimli hastayı ambulansa taşıyan sağlık çalışanlarının fotoğrafını paylaşarak "Yeri geldiğinde sizi sırtında taşıyanlar, el üstünde tutulmaya değerdir" dedi.

Bakan Koca, Zonguldak'ta zorlu kış şartlarına rağmen  85 yaşındaki Fadime isimli hastayı ambulansa taşıyan sağlık çalışanlarının fotoğrafını paylaştı. Koca, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Kış şartları, yaşlılar ve ağır hastalar için sağlık hizmeti almaya engel teşkil etmiyor. Zonguldak'ta, durumu kötüleşen 85 yaşındaki Fadime Hanım, ekiplerimizle temasa geçilmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Yeri geldiğinde sizi sırtında taşıyanlar, el üstünde tutulmaya değerdir" notunu ekledi.


Son dakika haberleri | Bakan Koca:  Yeri geldiğinde sizi sırtında taşıyanlar, el üstünde tutulmaya değerdir

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık

Fahrettin Koca, Zonguldak, Sağlık, Haber

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