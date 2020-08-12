Son dakika haberleri: Bakan Koca ve Bilim Kurulu'ndan, 'online eğitim' önerisi
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Son dakika haberleri: Bakan Koca ve Bilim Kurulu'ndan, 'online eğitim' önerisi

Son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu'nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim- öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu.

Son dakika haberleri: Bakan Koca ve Bilim Kurulu'ndan, 'online eğitim' önerisi
12.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:57

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu'nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim- öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bakanlık binasında toplandı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından, Bakan Koca yazılı açıklama yaptı. Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının bugünkü ana gündemi, öğrenci aileleri başta olmak üzere, bütün halkımızın merakla beklediği okulların eğitim- öğretime hazırlanması konusuydu. Bunun yanı sıra, salgının dünyadaki ve ülkemizdeki seyri, vaka artışının sebepleri, vaka sayılarının arttığı illerde alınacak önlemler, hastane kapasitelerimiz ve aşı çalışmaları ele alındı. Covid-19 salgını, dünyada hız kesmeden yayılmaya, ekonomileri, çalışma hayatını, sosyal hayatı, eğitimi etkilemeye, daha trajik olan sağlık boyutuyla, can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle tespit edilebilen vaka sayısı 20 milyon 500 bin, can kaybı ise 746 bini buldu" ifadelerini kullandı.

'TEDBİRLERE RİAYET HALA İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL'Bakan Koca, birçok ülkede vakaların tespitinin sağlıklı şekilde yapılmadığını belirterek, "Ülkelerin büyük bölümü, sağlık altyapısı itibariyle imkanları elvermediği için yeterli tespiti yapamıyor. Gelişmiş ülkelerde ise tarama yapmaktan imtina edildiğini ve ancak hastaneye yatışı yapılan ağır vakaların kaydının tutulduğunu biliyoruz. Gururla söyleyebiliriz ki Türkiye, filyasyon ve temaslı takibi çalışmalarını sağlıklı şekilde yürüten nadir ülkelerden biridir. Türkiye, vaka sayılarını ilk günden beri şeffaf şekilde açıklamaktadır. Bugünlerde, vaka sayılarına göre daha üst seviyede bir alarm halinde olmamız öngörülen risklere bir hazırlıktır. Kaygıları anlayabiliriz. Fakat spekülasyonlar, tedbirden çok tehdide hizmet etmektedir. Dünyada vaka artışları hız kesmeden devam etmektedir. Ülkemizde de bölgesel artışlara şahit oluyoruz. Birçok ülkenin aksine, bizde vaka artışlarının kontrolden çıkmamış olması, devlet kurumlarımızın ve vatandaşımızın bugüne kadar özveriyle uyguladığı önlemler sayesindedir. Ancak altını çizerek ifade etmek istiyorum. Tedbirlere riayet hala istediğimiz, arzuladığımız seviyede değil. Bu konudaki gevşeme bize bu günlerimizi aratabilir. Özellikle Ekim, Kasım aylarında gribal enfeksiyonların da devreye girmesiyle riskin daha fazla artması muhtemeldir. Gribal hastalıklarının semptomlarının benzer olması kaygı ortamına da yol açabilecektir" şeklinde konuştu. 'AĞIR TEDBİRLERE DÖNMEMİZ GEREKEBİLİR'Bakan Koca, vatandaşların tedbirlerden ister istemez yorulduklarını ifade ederek, "Hepimiz sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımızla yakın ilişkiler içinde olmayı özledik. Seyahatlerimizde eskisi gibi rahat olabilmeyi, sosyal ve kültürel hayata tam olarak dönebilmeyi arzuluyoruz. Kontrollü Sosyal Hayat, salgın günlerinde, bize bunların en makul sınırlarını sunuyor. Kurallara uymak kaydıyla özlediğimiz şeyleri, tam olmasa da, yaşayabilme imkanımız var. Hem kendi sağlığımız hem sevdiklerimizin hayatı üç basit kurala bağlı. Temizlik, maske, mesafe. Bu kuralları dikkate almazsak, yarın karşımıza kontrol edilemez bir tablo çıkabilir. Vaka sayılarındaki artış eğilimini hepimiz görüyoruz. Artış bu hızla devam ederse bir daha yaşamak istemediğimiz ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir. Çabamız, bunun bir daha yaşanmaması içindir. Önümüzdeki günlerde COVID-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacak, düzenlemelere gideceğiz" dedi. EĞİTİM ÖĞRETİM İÇİN ONLİNE EĞİTİM ÖNERİSİ 2020- 2021 eğitim- öğretim yılı ile ilgili Bilim Kurul'u tavsiyesini açıklayan Bakan Koca, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bilim Kurulu'nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir. Bu görüş ve öneriyi Milli Eğitim Bakanlığımız ile paylaştık. Konuyla ilgili planlarını Sayın Bakanımız açıklayacaktır."


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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