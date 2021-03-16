Son dakika haberleri! Bakan Koca, vaka sayısı artan ve azalan illeri paylaştı
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Son dakika haberleri! Bakan Koca, vaka sayısı artan ve azalan illeri paylaştı

16.03.2021 19:34 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:39
Son dakika haberleri! Bakan Koca, vaka sayısı artan ve azalan illeri paylaştı

Son dakika habere göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan illerin Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova; en çok azalan illerin ise Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur olduğunu açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan illerin Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova; en çok azalan illerin ise Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım" dedi. Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere de yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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