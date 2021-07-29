Son dakika haberleri: Bakan Koca: Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 milyonu geçti
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Son dakika haberleri: Bakan Koca: Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 milyonu geçti

Son dakika haberleri: Bakan Koca: Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 milyonu geçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı yapılan toplam aşı doz sayısının 71 milyonu geçtiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı yapılan toplam aşı doz sayısının 71 milyonu geçtiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son dakika: Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 milyonu geçti" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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