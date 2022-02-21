Son dakika haberleri: Bakan Koca: Tekirdağ'daki depremde can kaybı veya yaralanma bilgisi yok - Haberler
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Son dakika haberleri: Bakan Koca: Tekirdağ'daki depremde can kaybı veya yaralanma bilgisi yok

AA, Cankut Taşdan - Güncel
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Son dakika haberleri: Bakan Koca: Tekirdağ'daki depremde can kaybı veya yaralanma bilgisi yok

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tekirdağ'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tekirdağ'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23.20'de, Tekirdağ Şarköy açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Tekirdağ halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Fahrettin Koca, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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