Son dakika haberleri | Bakan Koca, sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden ve gerekli hassasiyeti gösteren herkese teşekkürlerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden ve gerekli hassasiyeti gösteren herkese teşekkürlerini bildirdi. Twitter hesabından sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden 2 kişinin fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti: "Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumluluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim." Kaynak: AA