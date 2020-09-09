Son dakika haberleri | Bakan Koca, sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti
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Son dakika haberleri | Bakan Koca, sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden ve gerekli hassasiyeti gösteren herkese teşekkürlerini bildirdi.

Son dakika haberleri | Bakan Koca, sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti
09.09.2020 20:09 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden ve gerekli hassasiyeti gösteren herkese teşekkürlerini bildirdi.

Twitter hesabından sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden 2 kişinin fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumluluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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