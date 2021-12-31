Son dakika haberleri | Bakan Koca: Son 10 gündeki vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı

İSTANBUL (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantı kaynaklı koronavirüs vakalarına ilişkin, "Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış en çok İstanbul'da gerçekleşti. Daha önce ülke genelinde görülen vakaların yüzde 22,4'ü İstanbul'da idi. Son 10 günde ise vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının son 10 günde Türkiye'deki etkilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Son 1 hafta içinde günlük vaka sayılarında önemli bir artış gerçekleştiğini bildiren Bakan Koca, "Bu artış beklenen bir gelişmedir. Omicron varyantı önceki varyantlara göre çok daha hızlı bulaşmakta ve hızla baskın hale gelmektedir. Bununla birlikte gerek önce tecrübe eden ülkelerde gerekse ülkemizdeki 10 günlük tecrübede vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara benzer oranlarda yansımamaktadır. Bu süreci yakından takip ettiğimizi bilmenizi isterim. Son bir haftada ülkemizde görülen günlük vaka sayıları iki kat artmış durumdadır. Son 10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 4,6 artış yaşanmıştır. Yoğun bakım ve entübasyonda artış yaşanmamıştır. Son 1 ayda vefat eden vatandaşlarımızdan 60 yaş üzeri olanlar tüm vefatların yüzde 87,21'idir. Bununla birlikte vakaların ise yüzde 16,81'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Koruma altına almamız gereken en kritik grup 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerdir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki durumu değerlendirmek üzere başhekimlerle toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İstanbul'da durumu yerinde değerlendirmek üzere tüm başhekimlerimizle toplantı gerçekleştirdik. Alınacak tedbirleri, hastanelerimizin durumunu ve hazırlıkları yerinde ele aldık" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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