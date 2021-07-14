Son dakika haberleri | Bakan Koca: Sinovac'ın 2'nci dozu 4 hafta sonra, Biontech'in 2'nci dozu 3 hafta sonra olabilir

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sinovac aşısını olanlar 2'nci doz aşılarını 4 hafta sonra, Biontech aşısı olanlar ise 2'nci doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sinovac aşısını olanlar 2'nci doz aşılarını 4 hafta sonra, Biontech aşısı olanlar ise 2'nci doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler" dedi. Aşılama çalışmaları hakkında da bilgiler paylaşan Bakan Koca, "Haritada rengi maviye dönen illerimiz bizi heyecanlandırıyor ve salgından kurtuluşun umudunu ifade ediyor. Umuda giden yolda meşalelerimiz maviye dönen illerimiz" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Bugün itibariyle 60 milyon dozdan fazla aşı uygulandığını belirten Bakan Koca, "Başından beri bayramdan önce tüm 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 1 doz aşısını uygulamak istediğimizi ve bayrama böyle ulaşmayı hedef olarak belirledik. Normale dönmek için en önemli basamağın bu olduğunu belirttik. İllerimizde hedef nüfusun aşı olma oranlarını günlük ve aşı doz uygulamalarını anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Haritada rengi maviye dönen illerimiz bizi heyecanlandırıyor ve salgından kurtuluşun umudunu ifade ediyor. Umuda giden yolda meşalelerimiz maviye dönen illerimiz" ifadelerini kullandı.

'TEDBİRLE VARYANTLARDAN KORUNABİLİRİZ'Son bir haftada vaka sayılarında bir yükselme eğilimi olduğunu aktaran Koca, "Eski ve acı tecrübelerimiz bunu kontrol etmenin çok maliyetli olduğunu gösteriyor. Maalesef vaka sayısı artan illerimizle aşılanma oranı arasında benzerlik var. Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor. Önümüzde bir İngiltere örneği var. Salgın bitme noktasına gelmişken bir anda on binlerce vaka ile karşılaştılar. Sevindirici olan artan vaka sayıları vefat sayılarını şimdilik artırmıyor. Buna rağmen bu bize ders çıkarmamız gerektiğini gösteren önemli bir örnek. Koronavirüs tabiatı gereği mutasyona uğruyor ve varyantları bulaşma hızını ya da hasta etme kabiliyetini artırabiliyor. Artan varyantlara karşı elimizde aşı silahının yanında bir de tedbirlere uyum gücü var. Tedbirlere uyarak varyantlardan da korunabiliriz" dedi. 'VAKA SAYISINDA ARTIŞ EĞİLİMİ VAR'"Önümüzdeki günler özlemle beklediğimiz bayramın hemen öncesi. Bayramda bir araya gelirken kesinlikle tedbirlerden taviz vermemeliyiz" diyen Koca, açıklamasına şöyle devam etti:

"Tedbirsizlik elimizdeki silahları etkisiz kılabilir. Tedbir güvencemizdir. Kapalı ve havalandırması sınırlı olan alanlarda kalabalıklara karışmamalı bayramı kendimize ve sevdiklerimize zarar veren hale getirmemeliyiz. Bu bayram tedbirlere uyar ve aşımızı olursak el öpüp birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak. Son kez bu bayram birbirimizle temastan uzak duralım. Bilim Kurulumuz aşı uygulaması konusunda da bazı güncel gelişmeleri değerlendirdi. Elde edilen yeni bilgi ve tecrübelere göre 1'inci doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2'nci doz aşılarını 4 hafta sonra, Biontech aşısı olanlar ise 2'nci doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler. Sistemlerimizde aşı hakkı buna uygun olacak şekilde tanımlanmıştır. Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz. Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar 1'inci ve 2'nci doz aşılarımızı olmaktır. Aşı programımızın başarısına rağmen vaka sayılarında artış eğilimi var. Bu salgının henüz bitmediğinin göstergesidir. Elbette yeniden kısıtlamalara ihtiyaç olacak bir gündemde değiliz. Ancak, tedbirlere uymaz ve aşımızı olmazsak telafisi güç günlerle karşılaşabiliriz. Güçlü bir normale dönüşün şartı aşı olarak toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır."

Görüntü dökümü:

- Bakan Koca'nın konuşması

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı