Bakan Koca: Sinovac aşısının genel etkinliği yüzde 83,5
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Bakan Koca: Sinovac aşısının genel etkinliği yüzde 83,5

03.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:33
Bakan Koca: Sinovac aşısının genel etkinliği yüzde 83,5

Bakan Koca: Sinovac aşısının genel etkinliği yüzde 83,5SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının genel etkinliğinin yüzde 83,5 olduğunu ve hastaneye yatışları yüzde 100 engellediğini açıkladı.

Bakan Koca: Sinovac aşısının genel etkinliği yüzde 83,5

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının genel etkinliğinin yüzde 83,5 olduğunu ve hastaneye yatışları yüzde 100 engellediğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz 3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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