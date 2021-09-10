Son dakika haberleri: Bakan Koca: Sınırlı sayıda okulda PCR testi yapılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Bakan Koca: Sınırlı sayıda okulda PCR testi yapılacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bakan Koca: Sınırlı sayıda okulda PCR testi yapılacak

Son dakika haber... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, belirtisiz vaka yaygınlığını anlamak için sınırlı sayıda okulda, velilerin onayı ile PCR testi uygulaması yapılacağını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, belirtisiz vaka yaygınlığını anlamak için sınırlı sayıda okulda, velilerin onayı ile PCR testi uygulaması yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Okullarda PCR testi, belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" ifadelerini kullandı.

Haber :  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.

 Bakan Koca: '(Sahte aşı kartıPCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü...

Bakan Koca: "(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü...

 Son Dakika! Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Öğrencilerimizin durumunu yakından izleyeceğiz

Son Dakika! Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Öğrencilerimizin durumunu yakından izleyeceğiz
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Rüya Tabirleri Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Baykal
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Bakan Koca: Sınırlı sayıda okulda PCR testi yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 21:06:35. #1.12#