Son dakika haberleri: Bakan Koca: Sınırlı sayıda okulda PCR testi yapılacak
Son dakika haber... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, belirtisiz vaka yaygınlığını anlamak için sınırlı sayıda okulda, velilerin onayı ile PCR testi uygulaması yapılacağını açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, belirtisiz vaka yaygınlığını anlamak için sınırlı sayıda okulda, velilerin onayı ile PCR testi uygulaması yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Okullarda PCR testi, belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" ifadelerini kullandı.
Haber : ANKARA,
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.
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